Politische Plakate im Kalten Krieg

„Wachsam bleiben!“ forderten sie auf: Die politischen Plakate der Nachkriegszeit übertrafen sich mit kämpferischen Parolen, Schreckensszenarien und Feindbildern. Die Motive spiegeln Ereignisse, Stimmungen und Ängste im Kalten Krieg wider. Zum Abschluss der Ausstellung des Marchivum über den Kalten Krieg laden der Direktor des Hauses, Ulrich Nieß und sein Mitarbeiter Andreas Schenk heute um 18 Uhr in den Räumen des Archivs im Ochsenpferchbunker zu einer Bilderreise ein, bei der die politischen Plakate der unmittelbaren Nachkriegszeit und der Ära Konrad Adenauers im Fokus stehen. Der Vortrag verdeutlicht, wie der Kalte Krieg die politischen Auseinandersetzungen bis in die Wahlkämpfe der Parteien hinein bestimmte, und zeigt auf, wie in Wort und Bild Propagandaschlachten ausgefochten wurden. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich heute zu sehen. pwr

