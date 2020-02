Polizei begleitet Messerstecher-Prozess

Das Interesse ist groß an diesem Morgen im Landgericht. Mehr als 60 junge Leute südländischer Herkunft warten im Foyer auf Einlass. Doch in Saal 2 gibt’s nur 25 Plätze für das Publikum. Es entsteht Unruhe zwischen den türkisch- und libanesischstämmigen Familien, zahlreich Justizbeamte positionieren sich vor dem Saal. Sicherheitshalber lässt das Landgericht die Polizei anrücken, die kurze Zeit später mit Vertretern des Einsatzzuges sowie der Hundestaffel das Geschehen umstellt.

Der Angeklagte, ein 24-jähriger Türke, bekommt von dem Aufsehen nichts mit. In Handschellen wird er durch die Hintertür in Saal 2 geführt. Er wirkt fahrig. Dabei betritt er nicht zum ersten Mal einen Gerichtssaal, kennt das Prozedere. Diesmal allerdings geht es um versuchten Mord. Es blühen ihm viele Jahre hinter Gittern. Vielleicht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Denn die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-Jährigen vor, heimtückisch auf seinen schlafenden Geschäftspartner eingestochen zu haben, um ihn zu töten. Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann schildert die Einzelheiten, die sich den Ermittlungen nach in der Nacht des 5. Juni 2019 in einer Wohnung in der Mannheimer Innenstadt abgespielt haben sollen. Demnach trafen sich die Männer zunächst in einer Bar. Im Laufe des Abends soll der Angeklagte sein späteres Opfer, einen 24-jährigen Libanesen, mit dem er ein Transportunternehmen betrieb, zu sich nach Hause zum Übernachten eingeladen haben.

Gegen 5.25 Uhr habe der Angeklagte mit einem Klappmesser überraschend auf seinen Geschäftspartner eingestochen. Zehn bis zwölf Mal auf Kopf, Hals und Oberkörper. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt der Libanese unter anderem Rippenbrüche und einen Milzriss, außerdem kollabierte die Lunge. Der Mann habe sich schließlich stark blutend auf die Straße geschleppt, sagt Staatsanwalt Grossmann, und sei dort von einem Zeugen aufgriffen und ins Krankenhaus gebracht worden. Nur eine Notoperation habe den Mann retten können. Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wirft der Staatsanwalt dem Angeklagten vor.

Die Anklage ist schnell verlesen, über ein Motiv für die Tat verliert Grossmann kein Wort. Das erledigt der Angeklagte. Über seine Verteidigerin Andrea Combé lässt er seine Einlassung verlesen. Er habe seinen Kumpel zum Übernachten eingeladen, weil er Angst gehabte habe, zu verschlafen. Die Mutter, die mit ihm in der Wohnung lebe, sei außer Haus gewesen. Sie wecke ihn normalerweise. Alleine Aufstehen: fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber dann sei er eben doch früh aufgewacht - wegen eines Alptraums. Er habe geduscht und dabei wie immer laut Musik laufen lassen. Davon sei sein Kumpel aufgewacht. „Er war wütend. Wurde richtig aggressiv“, so gibt die Anwältin die Worte ihres Mandanten wieder. Plötzlich habe er - das spätere Opfer - ein Messer gezückt und sei damit auf ihn losgegangen. „Woher er das Messer hatte, weiß ich nicht“, heißt es in der Erklärung des Angeklagten. Das Messer sei durch das Gerangel auf den Boden gefallen, dann habe er es sich geschnappt: „Ich war total geschockt, dass er mich angegriffen hat. Dann hab’ ich nur noch rot gesehen.“

Er selbst sei auch schwer verletzt gewesen, habe viel Blut verloren. Im Krankenhaus sei er ohnmächtig geworden. „Ich verstehe bis heute nicht, was da passiert ist, und kann mich nur in aller Form entschuldigen“, mit diesen Worten schließt die Anwältin die Erklärung des Angeklagten. Um 14 Uhr erscheint der Libanese, der in dem Prozess als Nebenkläger auftritt. Die Spuren des Angriffs sind deutlich zu erkennen: Eine über zehn Zentimeter lange Narbe hinterm linken Ohr, eine am Kinn, eine weitere am Oberarm. Anwalt Peter Slania begleitet den 24-Jährigen vor Gericht. Ruhig und besonnen beschreibt der Nebenkläger, wie er die Tatnacht erlebte. Die beiden Freunde hätten den Abend miteinander verbracht, Spaß gehabt. Dann sei er mit zu seinem Kumpel gegangen und dort eingeschlafen. Während er schlief, habe der Angeklagte plötzlich auf ihn eingestochen, völlig überraschend. Bis heute stelle er sich die Frage nach dem Warum, erklärt der Nebenkläger. Als der 24-Jährige den Angriff selbst beschreibt, kommen ihm Tränen. „Wir waren die besten Freunde, jeden Tag zusammen“, so schildert der Libanese seine jahrelange Beziehung zu dem Angeklagten.

