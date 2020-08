Polizei bittet um Mithilfe

Die 75-jährige Ursula F. aus einem Altenheim in der Spinnereistraße im Stadtteil Sandhofen wird seit Donnerstagabend gegen 23 Uhr vermisst. Laut Polizei gilt die 75-Jährige durchaus als mobil, ist jedoch hochgradig dement und befindet sich aus diesem Grund möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, etwa 51 Kilogramm schwer, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, Brillenträgerin. Sie trägt ein helles Oberteil, eine helle lange Hose und führt eine beige Handtasche bei sich. Um den Hals trägt die 75-Jährige zudem ein orangenes Gummiband mit der Aufschrift „Avendi“. Bei der Suche am Freitagmittag wird ebenfalls ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174 44 44 entgegen. pol/soge (Bild: Polizei)

