Polizei durchsucht Unterkünfte

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität hat die Polizei mehrere Flüchtlingsunterkünfte durchsucht. Dabei sind nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei fünf Personen, gegen die Haftbefehle vorlagen, festgenommen worden. Die Aktion, über die die Staatsanwaltschaft gestern berichtete, fand demnach bereits am vergangenen Dienstag statt.

Die Durchsuchung habe sich gegen eine Gruppe von Flüchtlingen gerichtet, die im dringenden Tatverdacht stehen, in der Innenstadt, der Neckarstadt und besonders auf der Neckarwiese Drogen verkauft zu haben. Durch langwierige offene und verdeckte Ermittlungen konnten demnach mittlerweile 57 Tatverdächtige aus Gambia und dem Maghreb ermittelt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden 37 Durchsuchungsbeschlüsse und sieben Haftbefehle erwirkt. Bei der Aktion am vergangenen Dienstag durchsuchten Beamte Zimmer in den Flüchtlingsunterkünften Industriestraße und Benjamin-Franklin-Village in Mannheim, in weiteren Unterkünften im Rhein-Neckar-Kreis sowie zahlreiche Wohnobjekte in ganz Baden-Württemberg. Die fünf Verhafteten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Zwei weitere Tatverdächtige sind noch flüchtig, nach ihnen wird derzeit gefahndet.

Bei den Durchsuchungen wurden rund 200 Gramm Marihuana, 110 Plomben verkaufsfertig verpacktes Haschisch, sechs Gramm Kokain, rund 2200 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie diverses Diebesgut aufgefunden. Die gewonnenen Erkenntnisse bedürften der weiteren Auswertung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Polizei dauern an. bro