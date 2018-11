Polizei ermittelt gegen Eltern

Nach dem Sturz eines Vierjährigen vom Balkon eines Hochhauses auf der Vogelstang können nun lebensbedrohliche Verletzungen ausgeschlossen werden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hat sich das Kleinkind Brüche und erhebliche Prellungen zugezogen und wird zurzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorge und Erziehungsplicht. Auch das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und hat sich mittlerweile eingeschaltet. Die Familie sei zwar bislang nicht durch ähnliche Fälle bei der Behörde bekannt, so das Jugendamt. Trotzdem will das Amt nun Kontakt zu den Eltern aufnehmen und prüfen, ob diese nach dem Vorfall in der Lage sind, das Wohl der beiden Kinder sicherzustellen.

Am vergangenen Dienstag war der kleine Junge gegen 16.45 Uhr aus etwa zehn Meter Höhe aus dem Hochhaus auf der Vogelstang in die Tiefe gestürzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der vierjährige Junge zuvor mit seinem Bruder in der Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes gespielt haben. Das Kleinkind sei dabei auf die Balkonbrüstung geklettert und schließlich abgestürzt.

Die Polizei sucht zur Aufklärung des Vorfalls Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogelstang unter Tel.: 0621/707700 zu melden. lia/pol

