Polizei ermittelt wegen Wuchers

Die Polizei warnt aktuell vor Abzocke, nachdem eine 19-jährige Mannheimerin Opfer eines völlig überteuerten Schlüsseldienstes geworden ist. Das teilten die Beamten gestern mit. Die Frau ging demnach am vergangenen Mittwoch einem überteuerten Schlüsselnotdienst auf den Leim. Ihr war kurz nach 15 Uhr versehentlich die Tür ihrer Wohnung in der Rilkestraße ins Schloss gefallen. Ihren Wohnungsschlüssel hatte sie in den Räumen vergessen.

Über ihr Mobiltelefon recherchierte sie daraufhin nach einem Schlüsseldienst in Mannheim. Dabei stieß sie an vorderster Stelle auf einen 24-Stunden-Notdienst mit einer 0800-Nummer. Bei einem Anruf wurde ihr mitgeteilt, dass ein Monteur in kurzer Zeit bei ihr wäre. Die Anfahrt würde mit 20 Euro in Rechnung gestellt, der Rest würde nach Arbeits- und Materialaufwand berechnet.

Unternehmen einschlägig bekannt

Nach seinem Eintreffen versuchte der Mitarbeiter des Notdienstes zunächst, die Tür mit einem Plastikwerkzeug zu öffnen, was aber misslang. Daher bohrte er das Schloss heraus und setzte ein neues ein. Hierfür berechnete er der jungen Frau anschließend rund 1200 Euro. Da diese als Studentin nicht viel Geld zur Verfügung hat, gewährte er ihr einen Studentenrabatt und verlangte „nur noch“ 900 Euro, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Diesen Betrag musste die junge jedoch Frau sofort begleichen.

Weil ihr der Betrag danach zu teuer erschien, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Gegen die Firma, die in der Vergangenheit in der Region bereits mit Rechnungsbeträgen von bis zu 2400 Euro in Erscheinung getreten ist, wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Wuchers und des Betrugs ermittelt.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei darauf hin, falls unbedingt ein Schlüsseldienst benötigt werde, einen seriösen, ortsansässigen Anbieter auszusuchen. Zum Teil werde nur suggeriert, dass der Schlüsseldienst aus der Umgebung sei, warnt die Polizei. Vorsicht sei geboten bei Firmen, die sich mit „AAA“ in die ersten Zeilen der Branchenbücher eintragen lassen.

Zudem sollten Kunden möglichst vor Auftragsvergabe einen Festpreis vereinbaren. Keinesfalls sollte man sich unter Druck setzen lassen – bei Drohungen (etwa die Tür wieder zu verschließen) solle die Polizei unter Notruf 110 gerufen und Nachbarn zu Hilfe geholt werden. Seriöse Anbieter stellten eine Rechnung aus, die überwiesen werden kann. bro/pol

