Polizei erwischt E-Bike-Dieb

Der Polizei ist es gelungen, einen 18-Jährigen festzunehmen, der in Nähe der Parkanlage am Herzogenriedbad ein E-Bike gestohlen hat. Eine Zeugin hatte den jungen Mann am Samstagmittag dabei beobachtet, wie er sich am Schloss des Rads zu schaffen machte, und die Polizei gerufen. Die Beamten erkannten den 18-Jährigen schließlich im Bereich der Parkanlage auf dem Fahrrad und hielten ihn an. Da er nicht nachweisen konnte, dass es sich um sein eigenes Rad handelte, nahmen sie ihn mit zum Polizeirevier. Unterdessen meldete sich der Eigentümer des gestohlenen E-Bikes bei der Polizei, er bekam sein Rad wieder ausgehändigt. Der 18-Jährige durfte nach Feststellung seiner Personalien und der Sicherung der Beweise das Revier wieder verlassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die weiteren Ermittlungen hat das Revier Neckarstadt übernommen. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019