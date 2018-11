Polizei fahndet nach Einbrecher

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in eine Wohnung im Quadrat C 2 eingebrochen sein soll. Nach einer Mitteilung von gestern soll der Unbekannte die Tür am Donnerstag zwischen 14.15 und 15.10 Uhr mit roher Gewalt geöffnet, im Inneren aber erfolglos Schränke und Schubladen durchsucht haben. Über die Terrasse sei er geflohen. Ein Zeuge hatte kurz zuvor eine verdächtige Person beobachtet. Der Mann stand bei ihm auf dem Balkon und gab vor, für eine Firma die Fassade zu kontrollieren. Als er sich ausweisen sollte, täuschte der Unbekannte vor, seinen Ausweis aus dem Auto zu holen und flüchtete. Der vermeintliche Arbeiter wird als etwa 1,75 Meter groß, 45 Jahre alt, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug Jeans, Hemd und Jacke sowie dunkelbraune Schuhe. Er sprach Deutsch mit Akzent. Zeugen werden gesucht: 0621/1 2 5 80. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018