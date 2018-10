Polizei fahndet nach Golf-Fahrer

Die Polizei fahndet nach dem Verursacher eines Unfalls auf der Waldstraße in Sandhofen. Wie die Polizei gestern mitteilte, übersah der Unbekannte am Samstag gegen 12.30 Uhr einen Roller-Fahrer, der nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern konnte. Dennoch stürzte der 64-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer – ein Kennzeichen, das der Polizei genannt wurde, passt zu einem VW Golf – hielt zwar kurz an, entfernte sich dann aber unerlaubt. Nach Angaben des Geschädigten saß ein älterer Herr hinter dem Steuer, auf dem Beifahrersitz eine Frau. pol/lok

