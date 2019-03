Polizei fahndet nach Tankstellen-Räubern

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle am 19. März in der Waldstraße auf dem Waldhof (wir berichteten) fahndet die Polizei jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach den Tätern. Um kurz vor 22 Uhr drangen die zwei bewaffneten Männer vergangene Woche in den Verkaufsraum der Tankstelle ein und bedrohten eine Angestellte sowie einen Kunden mit Pistolen. Die Unbekannten entkamen mit mehreren hundert Euro und Zigaretten. Beide Täter werden als männlich, etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Sie haben Deutsch gesprochen. Einer trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Reißverschluss und weißem Brustaufdruck sowie eine Kapuze mit weißen Schnüren sowie schwarze Handschuhe und Schuhe. Er hatte eine schwarze Sporttasche mit roten Applikationen bei sich und war maskiert. Der zweite Täter trug eine blaue Adidas-Hose mit weißer Schrift, einen dunklen Parka mit Fell an der Kapuze, schwarze Handschuhe und dunkle Schuhe sowie eine schwarze Wintermütze. Er hatte ein blaues Tuch über dem Mund. Zeugen werden gesucht: 0621/17 44 44 4. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019