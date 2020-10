Polizei fahndet nach Unfallfahrer

Ein Autofahrer hat im Herzogenried einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet – jetzt fahndet die Polizei nach dem Unbekannten. Zwischen 10.50 und 11 Uhr beschädigte er am Mittwoch beim Vorbeifahren einen Nissan, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war. An der Beifahrertür entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Doch der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden, sondern fuhr davon. Bislang, so heißt es von der Polizei, gebe es keine Hinweise auf den unbekannten Autofahrer. Deswegen werden jetzt Zeugen gesucht. Sie werde gebeten, sich unter 0621/3 30 10 zu melden. pol/lok

