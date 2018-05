Polizei fasst Jugendliche

Anzeige

Wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung hat die Polizei einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gestern gemeinsam mitteilten, sollen die Jugendlichen am 16. April zusammen mit sieben weiteren Beschuldigten einen ebenfalls 16-Jährigen und einen 18-Jährigen im Bereich der Endhaltestelle Schönau getreten und geschlagen haben. Dadurch verletzten die Jugendlichen die beiden teilweise schwer. Das 18-jährige Opfer erlitt unter anderem einen doppelten Unterarmbruch, Prellungen und Schürfwunden. Der 18-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Mittwochvormittag verhaftete die Polizei die beiden Verdächtigen in Mannheim. Außerdem entdeckten die Beamten während einer Durchsuchung bei einem weiteren mutmaßlichen Täter rund 60 Gramm Betäubungsmittel. Die Beschuldigten kamen in Justizvollzugsanstalten. Das Haus des Jugendrechts und die Staatsanwaltschaft ermitteln. ham