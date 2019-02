Polizei fasst Mädchen

Nach einem versuchten Einbruch in Neuostheim sind zwei Jugendliche festgenommen worden. Ungewöhnlicherweise sind beide Frauen beziehungsweise Mädchen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, handelt es sich um eine mutmaßlich 14-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie eine 18-jährige Französin. Sie haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. In Mainz und in Trier sollen gegen sie bereits „umfangreiche Erkenntnisse zu Wohnungseinbruchsdiebstählen“ vorliegen.

In Neuostheim verschafften sie sich den Angaben zufolge am Dienstag gegen 15 Uhr Zugang zu einem Anwesen in der Dürerstraße. In dem Mehrfamilienhaus sollen sie versucht haben, eine Wohnungstür aufzubrechen. Als eine Zeugin dies bemerkte und die beiden ansprach, flüchteten sie. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. In Höhe der Feudenheimer Schleuse wurden die Jugendlichen von Beamten der Verkehrspolizei gefasst. Einen Tag später erließ eine Richterin am Amtsgericht Haftbefehl. Die mutmaßlich 14-Jährige und die 18-Jährige kamen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019