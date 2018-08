Polizei fasst zwei Jugendliche

Anzeige

Auf frischer Tat haben Polizeibeamte zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren beim Diebstahl eines Motorrollers ertappt. Die Beamten bemerkten die beiden kurz vor Mitternacht am Donnerstagabend am Cahn-Garnier-Ufer, wie sie an einem dort abgestellten Motorroller hantierten. Als der Streifenwagen herannahte, rannten die Verdächtigen davon. Mit Hilfe von Passanten, die sich den Flüchtenden in den Weg stellten, nahmen die Polizisten das Duo am Museumsschiff fest. Ein Schraubenzieher, ein Mobiltelefon und eine Basecap hatten die beiden Jugendlichen unterwegs weggeworfen. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Gegen die beiden wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. pol/lang