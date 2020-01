Polizei findet Drogen bei Besucher zweier Technopartys

Mannheim.Die Polizei hat Besucher von zwei Technopartys in Mannheim kontrolliert und zahlreiche Drogen konfisziert. Wie die Beamten mitteilten, seien in der Nacht zum Sonntag 77 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden. Sichergestellt worden seien bei den Partygängern unter anderem 169 Ecstasy-Pillen und fast 240 Gramm Amphetamine. Insgesamt hätten fast 10 000 Menschen die beiden Veranstaltungen in der Stadt besucht.

Laut Angaben der Polizei besuchten rund 9000 Besucher das Hardstyle-Event "I AM HARDSTYLE GERMANY" auf dem Maimarktgelände. Zur selben Zeit feierten rund 900 Personen in einer Diskothek in Mannheim-Neckarau, in der am Samstagabend ebenfalls eine Technoparty stattfand. An beiden Orten führten die Beamten gezielte Kontrollen durch.

Ingesamt wurden 68,1 Gramm Marihuana – 10,6 Gramm Haschisch – 33 Joints und 169 Ecstasytabletten - rund 236 Gramm Amphetamine - 2 Gramm Kokain - zwei LSD-Trips und 9,35 Gramm MDMA, eine beliebte Partydroge, sichergestellt. Rund 620 Euro, die vermutlich aus dem Handel mit den Betäubungsmitteln stammten, wurde von der Polizei beschlagnahmt. Eine Person wurde festgenommen. Sie war per Haftbefehl zur Personenfahndung ausgeschrieben und wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen eine weitere Person wurde eine Anzeige erstattet, nachdem diese einen Polizisten angegriffen hat.

Sechs Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Rund 4540 Euro wurden zur Sicherstellung des Strafverfahrens einbehalten. Der Rettungsdienst musste in 38 Fällen eingreifen und Hilfe leisten.

Intensivr Kontrollen nahm die Polizei auch bei den an- und abreisenden Besuchern vor, die mit einem Pkw unterwegs waren. Dabei wurden 13 Delikte wegen Alkohol oder Drogenkonsum im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht. (dpa/onja)