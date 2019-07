Gleich zwei sogenannte Auto-Protzer hat die Mannheimer Polizei am zurückliegenden Wochenende in der Mannheimer Innenstadt gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, war am Freitagabend gegen 20 Uhr zunächst ein 24-Jähriger mit seinem Sportwagen von Ludwigshafen in Richtung in Richtung Luisenring unterwegs, als der junge Fahrer durch regelmäßiges Motoraufheulen auffiel. Mehrfach soll der junge Mann so stark beschleunigt haben, dass das Heck seines Fahrzeugs ausbrach. Der Fahrer konnte in Ludwigshafen gestoppt werden. Dabei stellte sich auch heraus, dass sein Auto technisch verändert und daher nicht mehr zum Betrieb erlaubt war.

Da die Polizei zudem erhebliche Zweifel an der Fahreignung des 24-Jährigen hatte, wurde die Führerscheinstelle informeirt. Der Fahrer wurde über diesen Schritt informiert und aufgefordert, sein Verhalten umgehend zu ändern. Weiterhin wurde ihm mitgeteilt, dass die Verkehrsüberwachung auf sein Fahrzeug achten werde.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich danach am späten Sonntagabend. Gegen 23.35 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 21-Jähriger Sportwagen-Fahrer auf, der sich auf dem Kaiserring entlang der Goethestraße, der Renzstraße und bis hin zur Friedrich-Ebert-Brücke ein Rennen lieferte. "Rücksichtslos", so die Polizei, habe er die Fahrstreifen gewechselt, andere gefärdert und bis auf die höchste mögliche Geschwindigkeit beschleunigt. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen und Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0621/1743310 bei ihnen zu melden.

"Wir wollen dieses gefährliche Poser-Gehabe möglichst schnell und konsequent eindämmen", so Dieter Schäfer, Leiter der Mannheimer Verkehrspolizei. Die Protzer-Kontrollen der Beamten dauern weiterhin an. (pol/mer)