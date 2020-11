Polizei geht strenger gegen Corona-Verstöße auf dem Lindenhof vor

Mannheim.Nach der Einführung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen ist es im Lindenhof vermehrt zu Anwohnerbeschwerden über Vermüllung und Motorengeheul gekommen. Wie die Polizei mitteilte, griffen deshalb am Wochenende die Beamten zu Sondermaßnahmen. Diese sollen die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleisten.

Bei den Kontrollen sind die Beamten am späten Samstagabend auf eine Dreiergruppe aufmerksam geworden, die ohne Einhaltung des Mindestabstands und ohne Mund-Nasen-Bedeckung beieinandersaßen. Zwei Frauen der Gruppe im Alter von 16 und 21 Jahren zeigten sich uneinsichtig. Alle drei erwartet eine Anzeige wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Weil sich die jüngere Frau gegen die Angabe ihrer Personalien weigerte, wurde sie zur Feststellung ihrer Identität auf das Polizeirevier gebracht. Dabei beleidigte sie eine Beamtin. Außerdem wurde in ihrer Handtasche eine kleine Menge Rauschgift aufgefunden. Die 16-Jährige muss sich zusätzlich wegen Drogenbesitzes verantworten.

Bei der weiteren Überprüfung der 21-Jährigen stellte sich heraus, dass sie zuvor unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter auf dem Gehweg gefahren ist. Nach Angaben der Polizei leistete die Frau gegen den Transport zum Polizeirevier Widerstand und konnte nur mit vereinten Kräften überwältigt werden. Ein Bluttest ergab einen Wert von über 1,1 Promille und der Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Gegen sie wird nun zusätzlich wegen Verkehrsteilnahme unter Alkohol- und Drogeneinflusses, Drogenbesitzes, Beleidigung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Außerdem löste die Polizei auf dem Lindenhof eine private

"Wir wollen hier gleich von Anfang an weiter konsequent und nachhaltig für Ordnung sorgen", sagt Polizeioberrat Elmar Hörscher, Leiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarau und nimmt damit Bezug auf die dauerhafte Präsenz der Polizei in den Sommermonaten. Die sei erforderlich gewesen, weil sich infolge der Schließung von Clubs und Diskotheken junge Menschen in großer Anzahl im Bereich der Rheinterrassen mitsamt ihren teils hochwertigen und hochmotorisierten Autos versammelt hatten. Die Situation scheine sich nun zu wiederholen.

"Um die Ruhe im Stadtteil Lindenhof zu gewährleisten und die Bevölkerung nachhaltig vor Infektionsgefahren zu schützen, werden wir den Überwachungsdruck weiterhin hochhalten und dabei auch entschlossen gefährliches Imponiergehabe im Verkehr unterbinden", kündigt der Leiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarau an.

