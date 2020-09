Polizei geht von Verabredung aus

Nach der Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im Bereich des Marktplatzes in der Mannheimer Innenstadt am Mittwochabend hat die Polizei acht Personen vorläufig festgenommen. Bei dem gewaltsamen Aufeinandertreffen sind nach Polizeiangaben drei beteiligte Personen verletzt worden.

Demnach waren an der Auseinandersetzung den ersten Schätzungen zufolge 30 bis 40 Personen beteiligt, über die Gesamtzahl liegen aber noch keine verlässlichen Informationen vor. Die Polizei hatte am Mittwochabend auf zahlreiche Notrufe reagiert und war mit starken Kräften im Einsatz. Als die ersten Streifenwagenbesatzungen eintrafen, versuchten die Beteiligten zu flüchten, acht von ihnen konnten jedoch festgenommen werden. Die Polizei stellte einen Teleskopschlagstock, einen Elektroschocker, einen Baseballschläger und eine Reizgaspistole sicher. Videoaufnahmen vom Marktplatz wurden gesichert und befinden sich den Angaben zufolge in der Auswertung.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um Personen verschiedener Nationalitäten, die zum überwiegenden Teil nicht in Mannheim wohnen. Nach ihren Identitätsfeststellungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden alle Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie äußerten sich bislang nicht zu den Geschehnissen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat bereits in der Nacht mit acht Ermittlern die weiteren Recherchen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren weniger ethnische und vielmehr Milieu-Streitigkeiten im kriminellen Umfeld für das Entstehen des Konflikts ausschlaggebend. Genauere Angaben wollten die Beamten auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Grund wohl Milieu-Streitigkeiten

Laut Polizeisprecher Norbert Schätzle gehen die Beamten davon aus, dass sich die Gruppierungen nicht zufällig getroffen haben. „Das hatte nichts mit Alkoholkonsum zu tun, nichts mit dem Jungbusch oder sonstigen ähnlichen Vorfällen in der Innenstadt. Dort ging es um eine steigende Aggressivität im Zusammenhang mit Alkoholgenuss und vorangeschrittener Uhrzeit“, so Schätzle. „Hier war es noch recht früh am Abend, wir gehen davon aus, dass man sich gezielt verabredet hat.“ Zweck des Treffens müsse nicht unbedingt eine Schlägerei gewesen sein, „aber irgendwas muss vorher gelaufen sein“.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

