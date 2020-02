Polizei informiert über Twitter

Der gemeinsame Fastnachtsumzug von Ludwigshafen und Mannheim wird in diesem Jahr von der Polizei erstmals eng auch auf dem Twitter-Kanal begleitet. Während des närrischen Treibens am Sonntag in Ludwigshafen sollen Interviewpartner auf „@Polizei_Rheinpfalz“ über ihre Arbeit informieren und erklären, welche Aufgaben Polizisten bei den Feiern erfüllen, wie die Sicherheitskräfte am Mittwoch in Ludwigshafen mitteilten. „Wir wollen damit einen Einblick in die Arbeit der Polizei geben“, betonte eine Sprecherin.

Den Behörden zufolge können über die Kommentarfunktion des Kurznachrichtendienstes auch Fragen gestellt werden. Der 68. Umzug steht unter dem Motto „Flower Power“. Er wird, wie bereits berichtet, von der Polizei erstmals auch mit einer Drohne überwacht. dpa/cs

