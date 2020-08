Polizei irritiert bei Critical Mass in Mannheim

Wie geht’s weiter mit der Fahrrad-Aktion „Critical Mass“? Eigentlich handelt es sich dabei um eine lose Aktionsform ohne straffe Organisation - doch am Freitag vergangener Woche und bereits vier Wochen zuvor im Juli sei - motorisierte - Polizei am Treffpunkt am Wasserturm erschienen und habe die Fahrradausfahrt zur genehmigungspflichtigen Versammlung bzw. Demonstration erklärt. Vor vier Wochen hätten die Beamten die Radfahrer-Gruppe sogar im Wohlgelegen in einer Nebenstraße gestoppt.

Verband unterbrochen

Robert Hofmann vom Kreisvorstand der Grünen berichtet auf seiner Facebook-Seite, dass die Beamten am Freitag zunächst eine Sondernutzung des Straßenraums nach der Straßenverkehrsordnung geltend gemacht hätten, was aber erst bei mehr als 100 Teilnehmen zutreffend gewesen wäre. „So viele waren wir nicht“, berichtet Ines Joneleit vom Kreisvorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). „Höchstens 60“, schätzt sie die Teilnehmerzahl.

Dann, so Hofmann weiter, hätten die Beamten auf versammlungsrechtliche Vorschriften hingewiesen und angekündigt, dass ohne Versammlungsleiter nicht losgefahren werden dürfe. Man sei dann aber doch gestartet, und die Polizei habe den Pulk bei seiner Spontan-Tour durch die Stadt begleitet. Auf dem Weg durch Neckarstadt und Quadrate hätten die Beamten wiederholt den Verband der Radler unterbrochen, indem Sie an Straßenkreuzungen ein Teil der Gruppe anhielten.

Dies sei nicht einheitlich erfolgt, so dass teilweise über rote Ampeln gefahren wurde, teilweise angehalten werden musste. „Meine Einschätzung ist, dass durch das Handeln der Polizei die Fahrt der Critical Mass unsicherer wurde als ohne Polizei“, so Hofmann: „Die Umsichtigkeit, mit der einzelne Radfahrer immer den Verband abgesichert haben, leidet, wenn Motorradpolizei mal absichert, mal nicht.“

Ines Joneleit kritisiert das Verhalten der Beamten ebenfalls. Diese seien zwar nach den anfänglichen Irritationen „sehr bemüht und kooperativ“ gewesen, „mein Eindruck war aber, wir kriegen das Korken besser hin als die Polizei.“ Unter „Korken“ versteht man die kurze Absperrung von Einmündungen und Kreuzungen, bis der Radler-Verband durchgefahren ist. Dies erledigen bei den Spontan-Ausfahrten bislang stets die Teilnehmer selbstständig. Zudem habe die Polizei durch ihr Eingreifen auch den Autoverkehr mehr beeinträchtigt als notwendig. So sei stellenweise die gesamte Straße abgesperrt worden, wo es nach Joneleits Einschätzung bislang immer gereicht habe, wenn nur eine von zwei Fahrspuren von der kritischen Radfahrermasse genutzt wurde.

Bislang unbehelligt unterwegs

Bei der Stadtverwaltung gab es am Montag keine Antwort auf Nachfragen dieser Redaktion. Es müsse zunächst in den Akten geprüft werden, wie mit der Critical Mass bisher verfahren wurde. Auch eine entsprechende Nachfrage beim Polizeipräsidium blieb am Montag unbeantwortet. Teilnehmer der Pulk-Fahrt berichten davon, dass man seit etwa zehn Jahren weitgehend unbehelligt in Mannheim unterwegs gewesen sei, lediglich im Sommer 2019 habe es einmal eine ähnliche Situation bei der Critical Mass gegeben.

Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier hat sich derweil schriftlich an den Ersten Bürgermeister Christian Specht (CDU) gewandt mit der Bitte, die Vorgänge um die Fahrrad-Aktion zu erklären. Die Polizisten, die in der vergangenen Woche im Einsatz waren, hätten ihr Verhalten mit einer „Anweisung der Stadtverwaltung“, so Fontagnier, erklärt.

