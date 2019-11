Polizei kontrolliert erneut Gaststätten in Mannheimer Neckarstadt

Mannheim.Die Polizei hat am Mittwoch in der Mannheimer Neckarstadt erneut Gaststätten kontrolliert. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 21 Uhr wurden von rund dreißig Beamten der Polizei und der Stadt insgesamt fünf Lokale aufgesucht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden neben mehreren Verstößen gegen das Gaststättengesetz, das Baurecht und das Jugendschutzgesetz, insbesondere Verfehlungen im Bereich des Glücksspielgesetzes festgestellt.

Der Wirt einer Kneipe musste die vorübergehende Schließung seiner Gaststätte hinnehmen, der Betreiber eines weiteren Lokals entschied sich nach der Kontrolle seiner Räumlichkeiten, ebenfalls dichtzumachen. Darüber hinaus ermittelt die Polizei auch wegen diverser Straftaten; unter anderem wegen Hehlerei und mehreren Fällen des Verdachts der illegalen Prostitution.

Nach der Großrazzia am 24. Oktober, dem Verkehrssicherheitstag am 31. Oktober, einer gemeinsame Abschleppaktion von Stadt und Polizei, einem Aktionstag zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls im öffentlichen Nahverkehr sowie einer Aktion in der Neckarstast, um Haft- und Vorführbefehle zu vollstrecken, war dies der sechste Großeinsatz der Mannheimer Polizei.

Wie es in der Pressemitteilung der Polizei hieß, habe die Öffentlichkeit, die über die sozialen Medien die Möglichkeit hatte, von dem Einsatzgeschehen Kenntnis zu nehmen, erneut durchweg positiv reagiert.