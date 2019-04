Polizei korrigiert Bilanz nach "Time Warp"-Festival erneut nach oben

Mannheim.Die Polizei hat am Montagmittag die Zahlen im Zuge der Kontrollen rund um das Techno-Festival „Time Warp“ in Mannheim in einer Bilanz erneut nach oben korrigiert. Nach Informationen der Behörde, wurden insgesamt 340 Strafanzeigen aufgrund von Drogendelikten eingeleitet. Am Sonntagnachmittag hatte die Polizei mitgeteilt, dass lediglich 221 Strafanzeigen wegen Drogendelikten eingeleitet wurden. In der erneuten Mitteilung am Montag waren die Delikte, die bei den Kontrollen des Verkehrskommissariats in Walldorf festgestellt worden waren, in die Bilanz mitaufgenommen.

Insgesamt wurden 403 Fahrzeuge von den Beamten kontrolliert. 85 Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Insgesamt mussten 1.751 Personen vor den Beamten ihre Taschen leeren.

Insgesamt 449 Strafverfahren eingeleitet

Neben Delikten wegen Drogen- oder Alkoholkonsums gingen bei der Polizei bis Montagmittag 24 Anzeigen wegen weiterer Straftaten ein. Darunter fünf Raubdelikte, zehn Diebstähle und mehrere Körperverletzungen. Insgesamt wurden 449 Strafverfahren eingeleitet, darunter 340 Drogendelikte und 85 Delikte wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Der eingesetzte Rettungsdienst wurde rund 345 Mal gerufen. 13 Personen mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Während der Veranstaltung war ein Beschwerdetelefon eingerichtet. Hier gingen acht Meldungen bezüglich ruhestörenden Lärms ein.

Die "Time Warp" gehört zu den weltweit größten Technofestivals. In diesem Jahr feierte die Veranstaltung ihr 25-jähriges Jubiläum. Bereits in den vergangenen Jahren führten die Beamten umfangreiche Kontrollen im Rahmen des Technofestivals durch. 2018 wurden 315 Strafverfahren wegen Drogendelikten eingeleitet. Im letzten Jahr erhielt ein Besucher später eine Bewährungsstrafe für den Raub einer Goldkette im Wert von 1300 Euro bei der "Time Warp".