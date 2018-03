Polizei lässt Text juristisch prüfen

Anzeige

Polizei und Staatsanwaltschaft werden den Text eines Mannheimer Bloggers mit der Überschrift „Massiver Terroranschlag in Mannheim“ juristisch prüfen. Das bestätigte Polizeipräsident Thomas Köber am Wochenende auf Anfrage dieser Zeitung/des morgenwebs. Ein Blogger hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine ausführliche Falschmeldung auf seinem Portal „rheinneckarblog“ platziert. Darin ist unter anderem von 136 Toten und 237 Verletzten bei einem Terroranschlag in Mannheim am Wochenende die Rede.

„Die Idee unserer Story gärt schon länger – ja, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was harte Fakten und Fakenews sind – und wie Menschen darauf reagieren“, schrieb der Blogger später. Nach Veröffentlichung des erfundenen Textes hatte die Polizei Anfragen von Bürgern erhalten und musste klarstellen, dass der Text „nicht real ist“. red