Polizei löst Geburtstagsparty mit acht Personen auf

Mannheim.Eine Geburtstagsparty in den T-Quadraten ist am gestrigen Montag aufgelöst worden, teilte die Polizei mit. Anlässlich des Geburtstags des Wohnungsinhabers versammelten sich insgesamt acht Personen aus fünf Haushalten in dessen Wohnung. Nachdem die Polizeibeamten die Personalien der Gäste aufgenommen hatten, verließen diese die Wohnung. Gegen alle Beteiligten wird ein Verfahren über die Bußgeldbehörde der Stadt Mannheim wegen Verstoßes gegen die

Corona-Verordnung eingeleitet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021