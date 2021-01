Symbolfoto © dpa

Mannheim.29 Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung, zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, eine weitere wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ein beanstandetes Fahrzeug sind das Ergebnis einer Polizeikontrolle am Dienstag.

Mit sieben Streifenwagenbesatzungen und zusätzlichen Interventionskräften löste die Polizei am Dienstag gegen 20 Uhr ein Zusammentreffen mehrerer Personen in einem Parkhaus in der Mannheimer Keplerstraße auf. Zuvor hatte laut Mitteilung der Polizei von Mittwoch eine Mitarbeiterin der Parkhausbetriebe die Behörde darüber informiert, dass mehrere „aufgemotzte Poser-Autos“ lärmend ins Parkhaus eingefahren wären und die Fahrzeuginsassen nun eine laute Party auf dem unteren Parkdeck veranstalten würden.

Partygäste im Alter von 18 bis 30 Jahren

Beim Eintreffen der Streifenwagen versuchten einige der „PS-Protzer“, wie sie in der Mitteilung genannt werden, das Parkhaus zu Fuß über das Treppenhaus zu verlassen. Andere wiederum versuchten, sich durch Starten der Fahrzeugmotoren der polizeilichen Überprüfungen zu entziehen, was jedoch beides misslang. Bei der Kontrolle der vorwiegend aus Mannheim stammenden Partygäste im Alter von 18 bis 30 Jahren stellte sich heraus, dass der Anlass des Zusammentreffens ein nicht genehmigter Videodreh eines regionalen Rappers war. Dabei handelte es sich jedoch um keinen bekannteren Künstler, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage erklärte.

Insgesamt 29 Personen droht jetzt ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz. Wegen des Mitführens eines Messers beziehungsweise eines Schlagrings müssen zwei Personen zudem mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Eine Person muss sich auch noch wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen verantworten. Außerdem wurde ein Fahrzeug beanstandet, das technisch derart manipuliert war, dass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Weitere Ermittlungen

Einige der an dem Videodreh beteiligten Akteure hatten es sich nicht nehmen lassen, den polizeilichen Einsatz in ihr Video miteinzubeziehen. Die Polizei wird hier wegen einer Aufnahme des nichtöffentlich gesprochenen Wortes das Vorliegen eines strafrechtlichen Fehlverhaltens prüfen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.

