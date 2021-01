Polizei löst Treffen im Wohlgelegen auf

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen im Wohlgelegen eine private Veranstaltung aufgelöst. Gegen Mitternacht habe sich der Bewohner eines Anwesens in der Käfertaler Straße über lautstarke Musik seines Nachbarn beklagt, teilte die Polizei mit. In der Wohnung, von der die Ruhestörung ausging, hatten sich fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu einer privaten Veranstaltung getroffen. Beamte des Polizeireviers Neckarstadt beendeten das Treffen und wiesen alle anwesenden Personen an, unverzüglich nach Hause zu gehen. Diese erwartet ein Bußgeld wegen Missachtung der geltenden Corona-Regeln.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021