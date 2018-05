Polizei muss noch Proben auswerten

Anzeige

Taucher durchsuchten in den Tagen nach dem Fund den See, Mitglieder der Soko befragten Anwohner, verteilten Flugblätter in mehreren Sprachen und veröffentlichten später im Internet ein Video zu dem Fall – all das brachte aber keine neuen Hinweise. Ende Februar schließlich schrieb die Polizei alle Frauen zwischen 14 und 35 Jahren an, die in den Stadtteilen Pfingstberg, Casterfeld, Mallau und Hochstätt wohnen.

Keine „heiße Spur“

Die 900 Personen wurden aufgefordert, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Die Polizei erhoffte sich von der Maßnahme unter anderem, den Druck auf möglich Mitwisser des Falles zu erhöhen – damit diese ihr Schweigen brechen. Wegen des erheblichen Aufwandes wird ein solcher DNA-Test in der Regel nur dann gemacht, wenn die Ermittler anderweitig nicht mehr weiterkommen. Meist nutzt die Polizei das Mittel nach Sexualstraftaten.

Rund 400 Frauen sind der Aufforderung der Polizei nachgekommen und an einem Wochenende Mitte März zum Speicheltest erschienen. Die übrigen 500 überprüften die Mannheimer Ermittler inzwischen auch. Dies geschah ebenfalls mit DNA-Proben – sofern sich nicht herausgestellt hatte, dass eine Frau gar nicht infrage kommt, weil sie zum Beispiel zur betreffenden Zeit länger verreist war. Trotz der aufwendigen Öffentlichkeitsarbeit der Polizei sind nach Angaben von Schätzle aus der Bevölkerung bislang „nur wenige Hinweise“ zum Fall eingegangen. „Aus diesen Hinweisen ließ sich keine ,heiße Spur’ definieren, die zur Aufklärung der Tat führen könnte.“

Montag, 28.05.2018