Polizei nach Krawallen im Carl-Benz-Stadion: Lage angespannt, aber ruhig

Mannheim.Nach dem Spielabbruch wegen Randalen beim Relegationsrückspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen hat es außerhalb des Carl-Benz-Stadions bis zum frühen Abend keine größeren Krawalle mehr gegeben. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. „Es kam noch zu vereinzelten Provokationen und Flaschenwürfen, auch auf Polizisten, aber wir konnten die beiden Fanlager bislang gut trennen und weitere Eskalationen verhindern“, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Stadion habe sich bis gegen 17.30 Uhr geleert und die Fans seien am Abreisen. „Wir haben überall in der Stadt Aufklärungseinheiten, die uns melden, wo sich Fangruppen aufhalten und ob es Probleme gibt“, so der Sprecher.

Bei der Partie am Sonntagmittag hatte es mehrfach Ausschreitungen gegeben, die schließlich zum Spielabbruch führten. Nach Angaben der Polizei war es zunächst in der ersten Halbzeit im Gästeblock zu Auseinandersetzungen zwischen Fans des SV Waldhof und des KFC Uerdingen gekommen. „Als die Ordner eingegriffen haben, wurden sie von Fans angegriffen“, sagte der Polizeisprecher. Erst die Polizei habe die Lage unter Kontrolle bringen können. Nach derzeitigem Stand habe es mehrere Verletzte gegeben, sowohl Fans als auch Ordner. Dabei habe es sich um Platzwunden und Prellungen gehandelt, es habe aber keine Schwerverletzten gegeben, so die Polizei. Auch von einem verletzten Mädchen, über das in sozialen Netzwerken Gerüchte kursierten, war dem Polizeisprecher am frühen Abend nichts bekannt. Festnahmen meldete die Polizei nicht.

In der zweiten Spielhälfte kam es dann im Block der SVW-Fans zu Krawallen und dem Zünden von Raketen, Böllern und Rauchbomben. Teile der Stadioneinrichtung brannten. Beim Rückstand des SVW von 1:2 wurde die Partie schließlich abgebrochen, weil Spieler, andere SVW-Fans und auch Trainer Bernhard Trares immer wieder beschossen wurden. „Unsere Beamten haben sich zurückgehalten, weil nach unserer Einschätzung ein Einsatz zu noch mehr Gewalt geführt hätte“, verteidigte der Polizeisprecher das in dieser Szene zurückhaltende Vorgehen der Beamten.