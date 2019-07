Polizei nennt Situation „teilweise problematisch“

Nachdem am Samstagabend auf der B 44 nahe Sandhofen zwei Personen tödlich verletzt wurden (wir berichteten), schwebte ein 19-Jähriger am Montag weiter in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-jähriger Autofahrer um 19.10 Uhr mit einem 7er-BMW von Lampertheim in Richtung Mannheim unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärte, hatte der Fahrer auf Höhe Kirschgartshausen die Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern laut Augenzeugen „deutlich“ überschritten.

In der Folge kam der junge Mann mit seinem Auto links von der Fahrbahn ab, geriet auf einem Grünstreifen ins Schleudern und kollidierte rechts neben der Straße mit einem Baum. Bei der Kollision wurden alle fünf Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und verständigte per Telefon seine Familie. Zeugen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Einsatzkräfte alarmiert. Weitere Mitfahrer wurden zum Teil eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften aus dem zerstörten Wagen befreit werden.

Zwei Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen in einem Krankenhaus erlagen. Ein weiterer 19-Jähriger befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Der 19-jährige Fahrer sowie ein 21-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen. Aussagen des Einsatzleiters vor Ort, dass es sich bei dem Fahrer um den Bruder eines der verstorbenen Mitfahrer handelt, wies ein Polizeisprecher auf Anfrage zunächst zurück. Dann korrigierte sich die Polizei und bestätigte die ursprünglichen Aussagen des Einsatzleiters.

Derzeit laufen laut Polizei die Untersuchungen zum Unfallablauf. So sei die Frage noch nicht beantwortet, ob die Insassen angeschnallt gewesen sein.

Als „ungewöhnlich“ und „teilweise auch problematisch“ schilderte der Sprecher den Umstand, dass infolge der Verständigung von Angehörigen rund 30 bis 40 Familienmitglieder an den Unfallort kamen und von Einsatzkräften hätten betreut werden müssen. „Das bringt selbst die professionellsten Kräfte ans Limit“, sagte der Sprecher. Die Angehörigen hätten die Retter jedoch keineswegs an ihrer Arbeit gehindert.

Die Angehörigen hätten aber zusätzliche Kapazitäten gebunden. „Sie müssen abgefangen, betreut und behandelt werden“, sagte der Sprecher. Deshalb habe man Rettungskräfte und Seelsorger nachgefordert. „Das war alles hochemotional.“ Zum ersten Mal sei die Polizei in Mannheim nicht mit einer solchen Situation konfrontiert gewesen. Auch bei einem tödlichen Motorradunfall 2018 auf der A 659 seien Angehörige zur Unfallstelle geeilt.

Ob der Fahrer unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, war am Montag noch unklar. Derzeit werde geprüft, ob gegen ihn ermittelt werde. In Betracht kämen hierbei Tatbestände wie fahrlässige Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässige Tötung, so der Sprecher. (mer/stp/pol)

