Polizei nimmt fünf Männer fest

In großem Stil gegen Drogendealer vorgegangen ist das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstagmorgen. Dabei nahmen die Beamten fünf Männer fest. Ein Richter erließ „Haftbefehle insbesondere wegen Fluchtgefahr“, die Fünf wurden „in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert“, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach langwierigen offenen und verdeckten Ermittlungen der Gruppe Rauschgift sowie der Polizeireviere Mannheim-Innenstadt und -Neckarstadt habe man mittlerweile 25 Verdächtige, vor allem aus Guinea und Gambia, ermitteln können. Sie stünden „in dringenden Tatverdacht, in der Innenstadt, der Neckarstadt und schwerpunktmäßig auf der Neckarwiese einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben“. Die Polizei spricht von „75 Delikten des Drogenhandels“.

Ermittlungsverfahren liefen sowohl gegen Verkäufer als auch Abnehmer. Die Staatsanwaltschaft habe 28 Durchsuchungsbeschlüsse und neun Haftbefehle erwirkt. Durchsucht wurden mehrere Zimmer in Flüchtlingsunterkünften vorwiegend in der Neckarstadt, weitere Unterkünfte im Rhein-Neckar-Kreis sowie Wohnobjekte in Waldshut-Tiengen und in Sachsen. „Bei den Durchsuchungen wurden kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte, teilweise verkaufsfertig vorportioniert, aufgefunden und sichergestellt“, so die Polizei. bhr/pol

16.10.2019