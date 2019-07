Polizei nimmt Verdächtigen fest

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei den Diebstahl mehrerer Paletten verhindern können. Über den Vorfall aus der Nacht von Montag auf Dienstag berichtete die Polizei am Mittwoch. Demnach teilte der Anrufer über Notruf mit, dass er mehrere dunkel gekleidete Männer dabei beobachtete, wie diese um kurz vor 4 Uhr Paletten von einer Baustelle in der Heilsberger Straße (Schönau) in einen Transporter einluden. Die Polizei stellte einen 46-Jährigen. Im Kofferraum des Wagens waren 22 Paletten geladen, weitere neun waren zum Abtransport bereitgestellt. Der Mann wurde festgenommen. Zeugen, werden gebeten, sich unter 0621/77 32 30 an die Ermittler zu wenden. pol/stp

