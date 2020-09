Polizei-Razzien im Jungbusch

Mannheim.Die Mannheimer Polizei hat am Donnerstagmorgen großangelegte Razzien im Jungbusch gestartet. Durchsucht werden mehrere Immobilien. Rund 300 Einsatzkräfte sind unterwegs.

Es geht unter anderem um Mietwucher, Sozial- und Subventionsbetrug. Entsprechende Ermittlungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft Mannheim bereits eingeleitet.

Unterstützt wird das Polizeipräsidium bei dem Einsatz von Beamten des Hauptzollamts Karlsruhe und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Das Ganze läuft auch im Rahmen der Aktion #SichereNeckarstadt.

Mehr in Kürze.

Nachdem am Dienstag schon in mehreren Stadtteilen Haus- bzw. #Wohnungsdurchsuchungen unter Federführung der "BAO West" (für eine #sichereNeckarstadt") stattfanden, läuft aktuell noch eine Aktion in #Mannheim-#Jungbusch.

