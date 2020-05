Polizei schließt Recyclinghof wegen zu großen Andrangs

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis.An Mannheims Recyclinghof in Neckarau standen am Samstagvormittag so viele Fahrzeuge an, dass Polizei und Betreiber sich entschlossen, ihn zu schließen. Zur Zeit dürfen dort wegen der Corona-Regelungen maximal acht Kunden gleichzeitig mit ihren Fahrzeugen aufs Gelände fahren. Deswegen staute sich der Verkehr zeitweise bis auf die B38a zurück. Selbst mehrere Streifen der Verkehrspolizei konnten die Gefahrenstelle nicht ausreichend absichern beziehungsweise auflösen - deswegen wurde der Recyclinghof geschlossen.

Insgesamt zeigt sich die Polizei am langen Wochenende zufrieden mit den Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Verordnung: Von Donnerstag bis Sonntag waren täglich mehr als 50 zusätzliche Streifen im Einsatz, darunter Boote der Wasserschutzpolizeistationen Mannheim und Heidelberg. Insgesamt wurden bis zum Sonntagmittag „lediglich 59 Verstöße, allesamt Ordnungswidrigkeiten, festgestellt und geahndet“, teilt die Polizei mit. 21 davon in Mannheim, fünf in Heidelberg, 33 im Rhein-Neckar-Kreis. Man habe 375 Fahrzeuge und 1.851 Personen kontrolliert.

„Der überwiegende Teil der Bevölkerung verhielt sich vernünftig und beachtete die Regelungen“, schreiben die Beamten. Es habe sich fast ausschließlich um Verstöße gegen die Mindestabstandsregel und das Kontaktverbot gehandelt. In zwei Gaststätten im Stadtgebiet Mannheim seien allerdings auch Gäste bewirtet worden. Der Betrieb wurde eingestellt – und Anzeigen gegen alle Beteiligten, also die Gäste und die Wirte, geschrieben.

Die Fußgängerzonen in Mannheim und Heidelberg waren nach Angaben der Beamten am Samstag stark frequentiert. Deswegen seien zusätzliche Fußstreifen dorthin geordert worden.

Auch am Sonntagnachmitag sind Streifen unterwegs, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. (pol/akj)