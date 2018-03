Polizei startet DNA-Reihenuntersuchung nach Fund von Babyleiche

Anzeige

Nach dem Fund einer Babyleiche im Pfingstbergweiher führt die Polizei eine DNA-Reihenuntersuchung mit Frauen aus dem Gebiet der Stadtteile Pfingstberg, Casterfeld, Mallau und Hochstädt durch. Hierzu haben die Beamten bereits 900 Briefe an Frauen im Alter von 14 und 35 Jahren verschickt, hieß es in einer Mitteilung.

Nach Polizeiinformationen sollen die DNA-Proben am 10. und 11. März auf freiwilliger Basis entnommen werden. Die ermittelnde Sonderkommission "Renatus" sei auf die Mitwirkung der betroffenen Frauen angewiesen und bittet diese um freiwillige Teilnahme an der DNA-Probenentnahme.

Die Leiche eines jungen Säuglings war am 12. Januar von einem Spaziergänger im Pfingstbergweiher treibend aufgefunden worden. Bereits am 23. Februar hatte sich die Polizei mit einer Videobotschaft an die Bürger Mannheims sowie mögliche Zeugen gewendet. (pol/mer)