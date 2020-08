Polizei stellt 63 Fahrzeuge sicher

Nach vier Monaten mit intensiven Kontrollen von PS-Protzern hat die Verkehrspolizeiinspektion am Freitag eine Bilanz vorgelegt. Demnach haben die Beamten in den vergangenen vier Monaten 175 Fahrzeuge ermittelt, die technisch so manipuliert waren, dass deren Betriebserlaubnis erloschen war. 63 Fahrzeuge seien sofort aus dem Verkehr gezogen und zur Gutachtenerstellung sichergestellt worden.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben seit Ende April an insgesamt 59 Tagen – vornehmlich auf den „Poser“-Meilen Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring, Parkring, Kunststraße und Augustaanlage – 827 auffällige Fahrzeuge und 1100 Personen kontrolliert. Dabei seien mehr als 450 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, verbunden mit „teils saftigen Buß- und Verwarnungsgeldern“, meist „wegen unnötigen Lärms“.

Fortsetzung folgt

Die Viermonatsbilanz zeige „eindrucksvoll, dass ,Poser‘-Kontrollen absolut notwendig sind“, teilte die Polizei mit. Selbst in „Corona-Hochzeiten“, in denen wesentlich weniger Verkehr unterwegs war, gebe die Bilanz den Weg für weitere, intensive Kontrollen vor. Auch die Anwohner der betroffenen Stadtgebiete würden in die Kontrollplanungen mit einfließen. Die Polizei kündigt unterdessen weitere Kontrollen in den nächsten Wochen an, bei denen sie die Szene ins Visier nehmen werde, auch wenn das „Posen“ erfahrungsgemäß im letzten Jahresdrittel abnehme. pol/cs

