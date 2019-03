Polizei stellt Drogen sicher

Die Polizei hat Besucher einer Techno-Party in einer Diskothek in Neckarau kontrolliert – das Ergebnis: Gegen 19 Personen wurden Verfahren wegen Drogenbesitzes und gegen zwei weitere Personen wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden in der Nacht zu Sonntag insgesamt 40 Personen kontrolliert. Die Beamten stellten rund 45 Gramm mehrerer Rauschgifte – unter anderem Marihuana und Amphetamin – sowie elf Joints, 22 Ecstasy-Tabletten und 70 LSD-Trips sicher. Die Kontrollmaßnahme, die bereits in der Vergangenheit durchgeführt wurde, zeigte ihre Wirkung, bilanzierten die Ermittler. Viele Besucher der Party reisten nach Polizeiangaben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Daher wurde kein Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Zusammenhang mit der Party erwischt. Die Kontrollen sollen auch in Zukunft durchgeführt werden, hieß es. pol/lok

