Polizei stellt etliche Drogen sicher

Miss K8 bei der elften Auflage der Toxicator in der Maimarkthalle. © Steini

Während der elften Auflage des Techno-Events Toxicator in der Maimarkthalle hat die Polizei etliche Drogen sichergestellt. Darunter unter anderem rund 75 Gramm feste und 43 Gramm flüssige Amphetamine, 88 Joints und 1,96 Gramm Kokain. Allerdings fanden die Beamten bei den Partybesuchern auch Marihuana, Haschisch, Ecstasy, LSD, Diazepane, die chemische Partydroge MDMA und Pilze. 118 Personen wurden angezeigt, 111 davon wegen Drogendelikten. Eine Person verstieß gegen das Waffengesetz und eine weitere griff einen der Polizisten an. Weil sie unter Drogen am Steuer ihres Autos saßen, erwarten zwei Toxicator-Besucher Anzeigen. Bei vier Ausländern wurden insgesamt 800 Euro zur Sicherstellung des Strafverfahrens einbehalten. Der Rettungsdienst musste den Besuchern in insgesamt 60 Fällen Hilfe leisten.

12 000 Besucher

Insgesamt feierten nach Veranstalterangaben 12 000 Menschen zu Sounds der elektronischen Musikszene in der Maimarkthalle. Zehn Stunden lang legten DJs wie Dr. Peacock, Miss K8, Sefa und Partyraiser auf. Bei der Polizei ging während der Veranstaltung eine Beschwerde wegen zu lauter Musik ein. pol/lok

