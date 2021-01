Polizei stellt Fahrräder sicher

In Neuostheim sind am Montagnachmittag drei Jugendliche vor einer Corona-Kontrolle der Polizei geflüchtet. Eine Streife hatte die Jungen Leute, die in dichtem Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf einer Parkbank am Spielplatz auf dem Rudi-Baerwind-Platz beieinander saßen und offensichtlich einen Joint in den Händen hielten, bemerkt. Beim Anblick der Beamten flüchteten die drei in verschiedene Richtungen. Dabei ließen sie Drogenutensilien, einen Tabakbeutel sowie zwei Mountainbikes zurück.

Die beiden Fahrräder sowie die weiteren Gegenstände wurden sichergestellt. Hinsichtlich der beiden Mountainbikes sind die Eigentumsverhältnisse derzeit ungeklärt, möglicherweise sind die Räder gestohlen worden. Es handelt sich um ein Rad der Marke MTWin in den Farben schwarz und blau sowie um ein Rad der Marke Cube, schwarz mit weißem Sattel. Hinweise erbittet die Polizei unter 0621/1743310 oder 0621/4236638. red/lang

