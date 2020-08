Polizei stellt renitenten Fahrgast

Ein 20-Jähriger ist in einer Straßenbahn der Linie 3 im Herzogenried handgreiflich gegenüber einem Kontrolleur geworden, als dieser ihn aufgefordert hat, seinen Fahrschein zu zeigen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den jungen Mann.

Dem Kontrolleur gegenüber bekannte der 20-Jährige, er habe weder einen Fahrschein noch einen Ausweis bei sich, bevor er dann versuchte, aus der Bahn zu rennen. Als sich der RNV-Mitarbeiter ihm in den Weg stellte, stieß er ihn beiseite und flüchtete in eine Bahn der Linie 1. Da bereits eine Polizeistreife verständigt war, konnten die Beamten den jungen Mann an der nächsten Haltestelle in Empfang nehmen, als sich die Bahntüren öffneten. Sie brachten ihn zum Polizeirevier Neckarstadt. Nachdem dort seine Identität festgestellt war, durfte er das Revier verlassen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Schwarzfahrens. scho/pol

