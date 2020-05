Polizei sucht „aggressive Störer“

Die Angriffe auf Polizeibeamte am Wochenende haben ein Nachspiel. Mit der Ermittlungsgruppe „Plankenkopf“ will das Polizeipräsidium Mannheim Verdächtige aufspüren, die sich an den Attacken beteiligt hatten. Federführend wird bei den Ermittlungen das Haus des Jugendrechts sein, wie die Polizei mitteilt. Dort arbeiten Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe sowie Fachressorts der Stadt Mannheim

