Polizei sucht Brandstifter

Die Polizei Baden-Württemberg hat sich gestern mit einer außergewöhnlichen Fahndung an die Öffentlichkeit gewandt. Bereits vor einem Jahr, am 2. August 2017, gegen 2.50 Uhr, soll Philipp Daniel Strunz in einem Anwesen in der Gaußstraße in Schwetzingerstadt eine Wohnungstür in Brandt gesetzt haben. Die Geschädigten konnten das Feuer selbstständig löschen. Zwei Personen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung und mussten medizinisch versorgt werden. An der Tür entstand rund 100 Euro Sachschaden.

Der Verdächtige konnte bis jetzt nicht gefasst werden. Strunz ist 29 Jahre alt, 1,71 Meter groß, hat eine schlanke Figur und kurze, braune Haare. Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, soll sich telefonisch unter 0621/1 74 55 55 melden. seb (Bild: pol)

Info: Online-Fahndungsaufruf der Polizei unter bit.ly/2LHK8Ts