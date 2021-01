Polizei sucht flüchtige Fahrer

Zwei Fälle von Fahrerflucht beschäftigen das Polizeirevier in Käfertal. Laut einer Mitteilung vom Sonntag beschädigte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Freitag zwischen 16 und 16.30 Uhr die Heckklappe eines Renaults, der auf dem Parkplatz des Kurpfalz-Centers in der Spreewaldallee geparkt war. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Außerdem wurde zwischen 9 und 14 Uhr – vermutlich beim Vorbeifahren – ein BMW X6 beschädigt, der vor dem Anwesen Gutenbergstraße 41 geparkt war. Hier liegt der Schaden bei mehreren tausend Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise, sie sollen sich unter Tel. 0621/71 84 90 melden. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021