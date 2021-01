Polizei sucht Flüchtigen

Nach dem schweren Unfall auf der B 36 in Richtung Mannheim mit drei Autos (wir berichteten) sucht die Polizei nun nach dem Unfallverursacher. Am Donnerstag waren gegen 8.30 Uhr zwischen den Abfahrten Mannheim-Rheinau und Mannheim-Rheinau-Pfingstberg die Fahrzeuge aufeinandergeprallt. Laut Polizei soll der Fahrer eines silbernen Mercedes-Benz den Unfall verursacht haben. Zwei Autos gerieten in Brand und mussten durch die Feuerwehr Mannheim gelöscht werden. Ein drittes Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteile, entstand ein Schaden von etwa 60 000 Euro. Die Fahrbahn war zeitweise gesperrt. Nach neuen Ermittlungsergebnissen soll der Unfallverursacher nach der Kollision auf dem Standstreifen angehalten, den Schaden an seinem Auto begutachtet haben und dann geflüchtet sein. Sein Auto müsste nach diesem Zusammenstoß einen Schaden im Bereich des Hecks aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174 42 22 zu melden. lia/jüg/kt

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.01.2021