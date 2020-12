Polizei sucht Fußgängerin

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Donnerstag, 26. November, gegen 15.45 Uhr, am Marktplatz ereignet hat. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch überquerte eine unbekannte Fußgängerin von G 1 in Richtung R 1 unachtsam die Straßenbahngleise. Um eine Kollision zu vermeiden, musste eine Straßenbahn, die gerade in Richtung Paradeplatz losfuhr, bremsen. Eine nachfolgende Bahn der Linie 7 musste ebenfalls bremsen, wodurch in dieser Bahn drei Fahrgäste zu Boden stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wie eine Auswertung der Kameraaufnahmen an der Haltestelle Marktplatz ergab, handelt es sich bei der gesuchten Fußgängerin um eine Frau mit Kinderwagen. Zeugen und Fahrgäste der Straßenbahnen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 0621/174-42 22, zu melden. pol/cs

