Polizei sucht Handyvideos

Nachdem ein 65-Jähriger Polizisten und zwei Frauen vor dem Revier in der Neckarstadt mit einem Küchenmesser bedroht hat, werden mehrere Personen gesucht, die den Zwischenfall in der Waldhofstraße mit dem Smartphone gefilmt haben sollen. Wie berichtet deutete der Mann am Samstag gegen 19.45 Uhr Stichbewegungen mit der Waffe in Richtung seiner ehemaligen Lebensgefährtin an, die sich zuvor mit ihrer Tochter auf der Polizeiwache aufgehalten hatte. Auch zwei Beamten, die schlichten wollten, drohte der Mannheimer.

Mit Dienstwaffe in der Hand

Mit gezückter Dienstwaffe in der Hand forderten die Polizisten den Mann auf, das Messer wegzulegen. Da er seine Stichwaffe den beiden Frauen gezielt hinterherwarf, die sich in den Innenhof des Reviers geflüchtet hatten, setzten die Beamten Pfefferspray ein und überwältigten den 65-Jährigen. Gegen ihn wird unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/3 30 10 zu melden. pol/lok

