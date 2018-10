Polizei sucht Hinweise zu Vergewaltigung in der Neckarstadt

Das Phantombild des Haupttäters. © pol

Eine Studentin aus Indien ist in der Nacht vom 24. auf den 25. September 2017 an der Dammstraße in der Neckarstadt-West vergewaltigt worden (wir berichteten). Die Polizei hat trotz Phantombild und mehrerer Medienberichte den entscheidenden Hinweis auf die zwei Täter noch nicht erhalten. Jetzt wurde der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ präsentiert. Am Tag nach der Ausstrahlung sind bei der Polizei mehr als zwölf Hinweise eingegangen. „Diese werden wir jetzt prüfen“, erklärte Sprecher Norbert Schätzle.

Ein möglicher Zeuge Person in dem Fall sei den Beamten besonders wichtig: Die Männer ließen nämlich wegen eines Spaziergängers von ihrem Opfer ab. „Diese Person hat sich auch nach der Sendung noch nicht gemeldet“, sagt Schätzle. Dabei könnte sie eventuell wichtige Hinweise liefern. Es sei aber nicht sicher, ob der Fußgänger überhaupt etwas von der Tat mitbekommen hat. Diese ereignete sich gegen Mitternacht vom 24. auf den 25. September - jener Nacht nach der Bundestagswahl 2017. Die Studentin war erst sei kurzem in Mannheim, wohnte in einer Wohngemeinschaft und war an diesem Abend mit Kommilitonen aus. Sie fuhren mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Carl-Benz-Straße, dort trennten sich ihre Wege.

Genaue Beschreibung

Das spätere Opfer ließ sich noch den Weg nach Hause erklären. Doch die Frau verirrte sich und lief fälschlicherweise die Dammstraße entlang. Dort bedrängten sie dann die beiden Täter. Zur Vergewaltigung kam es auf einem Uferweg zum Neckar gegenüber der Lutherkirche an der Dammstraße. Der Haupttäter verging sich an der 28-Jährigen, während sein Komplize die Frau festhielt. Die Studentin, die mittlerweile durch die Hilfe der Polizei ihren Alltag und ihr Studium wieder aufnehmen konnte, beschrieb den Vergewaltiger wie folgt: 20 bis 30 Jahre alt, helle Hautfarbe, dunkelblonde bis hellbraune, an der Seite fast rasierte und am Oberkopf längere Haare, einen rötlich-blonden Oberlippenbart sowie Barthaare an den Wangen. Die Polizei vermutet, dass sich die Männer vorher auf dem Alten Meßplatz aufgehalten haben könnten. Informationen an die Kripo Mannheim unter Tel.: 0621/174 44 44.

