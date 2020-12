Polizei sucht nach Exhibitionisten

Ein Unbekannter hat sich am Rheinauer See entblößt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachten zwei junge Mädchen am Sonntag gegen 14 Uhr, wie er mit heruntergelassener Hose im Gebüsch an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Eine Spaziergängerin, der sich der Mann ebenfalls in exhibitionistischer Weise zeigte, rief die Polizei. Der Unbekannte verschwand in Richtung Wohngebiet, eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei beschreibt ihn als „südeuropäisch“ mit heller Haut, dunklen Augenbrauen, kräftig, etwa 1,75 Meter groß, 34 bis 45 Jahre alt. Er trug dunkle Hose, dunkle Jacke und schwarze Wollmütze. Hinweise unter 0621/1 74 44 44. pol/bhr

