Polizei sucht nach vermisster Frau

Seit fast einer Woche wird die 39-jährige Eva L. (Bild) aus Mannheim vermisst. Wie die Polizei gestern mitteilte, verließ sie vergangenen Freitag gegen 17 Uhr die Wohnung in Seckenheim, die sie sich mit ihrem Lebensgefährten teilte. L. ist etwa 1,72 Meter groß, hat schwarz gefärbte, leicht gewellte Haare mit grauem Ansatz und braun-grüne Augen. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Laut Polizei könnte sich die Vermisste zuletzt in der Schlachthofstraße in Neuostheim aufgehalten haben. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019