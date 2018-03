Polizei sucht Schläger

Anzeige

Mannheim.Ein Unbekannter hat in einer Straßenbahn der Linie 5 eine 34-jährige Frau angegriffen und geschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, soll es vor dem Angriff, der sich am Mittwoch, 21. Februar, ereignete, wechselseitig Beleidigungen zwischen Täter und Opfer gegeben haben.

Die 34-Jährige war kurz nach 10 Uhr mit ihrem dreijährigen Kind am Paradeplatz in die Bahn eingestiegen, die in Richtung Käfertal unterwegs war. Vermutlich weil das Kind mit den Füßen gegen einen Blechkasten unter dem Sitz strampelte, zeigte der Mann ihr kurz vor der Haltestelle Exerzierplatz den Mittelfinger – eine Geste, die die Frau erwiderte. Daraufhin sei der Mann aufgestanden und habe sie in russischer Sprache beleidigt, berichtete die 34-Jährige, die aus der Ukraine stammt.

Frau am Hals gepackt

Zudem schlug der Mann sie mit der flachen Hand auf die Wange. Als er dann sein Opfer am Hals packte, stand die junge Frau auf und schlug zurück, woraufhin der Angreifer zurücktaumelte. Unmittelbar darauf kam der Mann wieder auf die 34-Jährige zu, ein couragierter Fahrgast ging allerdings dazwischen und stieß den Angreifer weg. An der Haltestelle Exerzierplatz verließ der Unbekannte dann die Straßenbahn.