Polizei sucht Unfallzeugen

Zwei Autos sind am Montagnachmittag auf der Südtangente im Stadtteil Lindenhof zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr um kurz nach 17 Uhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer die linke Geradeausspur in Richtung Ludwigshafen. Zugleich wollte eine 32-jährige Hyundai-Fahrerin von der Gontardstraße auf die Südtangente in Richtung Ludwigshafen einbiegen. Trotz eines Ausweichmanövers des Mercedes-Fahrers kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Weil beide beteiligten Autofahrer unterschiedliche Schilderungen des Unfallgeschehens abgaben, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel. 0621/83 397-0, zu melden. pol/cs

